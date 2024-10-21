Мойзес — о борьбе ЦСКА за чемпионство: ещё ничего не решено

Защитник ЦСКА Мойзес выразил уверенность, что армейцам по силам включиться в чемпионскую гонку в РПЛ сезона-2024/2025.

— «Краснодар» и «Зенит» ещё можно достать?

— Ещё ничего не решено. В том числе ни «Краснодар», ни «Зенит», ни «Локомотив» не думают, что дело сделано. Ни мы, ни «Спартак» — никто не думает, что борьба закончена. Этот чемпионат отличается огромным накалом борьбы. Впереди ещё очень длинный путь, — приводит слова Мойзеса «Матч ТВ».

Напомним, в матче 12-го тура РПЛ ЦСКА встречался с махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.