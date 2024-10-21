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Максим Ненахов высказался о возможном возвращении Гильерме в структуру «Локомотива»

Максим Ненахов высказался о возможном возвращении Гильерме в структуру «Локомотива»
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос, хотел бы он видеть бывшего голкипера железнодорожников Маринато Гильерме в тренерском штабе команды.

«Гильерме — опытный вратарь и хороший человек. Надо смотреть на его качества как тренера. Пока это неизвестно. Если ему дадут должность в «Локомотиве», будет отлично, буду рад за него», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по данному показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

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