Максим Ненахов высказался о возможном возвращении Гильерме в структуру «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос, хотел бы он видеть бывшего голкипера железнодорожников Маринато Гильерме в тренерском штабе команды.

«Гильерме — опытный вратарь и хороший человек. Надо смотреть на его качества как тренера. Пока это неизвестно. Если ему дадут должность в «Локомотиве», будет отлично, буду рад за него», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по данному показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.