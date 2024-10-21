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Экс-игрок «Локо» Рето Циглер оценил перспективы Антона Миранчука перейти в топ-чемпионат

Экс-игрок «Локо» Рето Циглер оценил перспективы Антона Миранчука перейти в топ-чемпионат
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Защитник «Сьона» Рето Циглер, ранее выступавший в составе московского «Локомотива», высказался о российском полузащитнике швейцарского клуба Антоне Миранчуке, а также оценил его перспективы сделать карьеру в европейской топ-лиге.

«Первое — это мужчина, личность. Он спокоен, умён. Он очень приятный в повседневной жизни. И мне это нравится! За пределами поля он замкнут, но, как только он надевает футболку, мы чувствуем удовлетворение и видим, как он самовыражается.

С точки зрения техники и видения у него есть качества, необходимые для игры в крупном чемпионате. Без сомнения. Что я могу сказать по сравнению с великими игроками, с которыми я работал и которые играют на его позиции, так это то, что у него небольшой дефицит формы, но он может над этим работать.

Я искренне считаю, что у него ещё есть время сделать отличную карьеру за пределами Швейцарии. Он привносит нечто большее, это очевидно. После ухода Карлитоса у нас больше не было номера 10, технического феномена. Он прекрасно воплощает эту позицию», — приводит слова Циглера Blick.

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