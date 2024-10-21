В Мадагаскаре заявили, что готовы договариваться с Россией о проведении товарищеской игры

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа заявил, что Мадагаскар согласен организовать товарищеский матч со сборной России.

«Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно», — приводит слова Разананцоа «РИА Новости Спорт».

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.