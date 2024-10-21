Кечинов: для борьбы за золотые медали «Спартаку» нужен нападающий наподобие Кордобы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о проблемах в атаке у красно-белых.

«Угальде перестал забивать, потому что Станкович начал ставить Николсона наконечником. Из-за этого Угальде смещался чуть левее и не играл чистого нападающего. А до этого он забивал практически в каждой игре. Я не считаю, что Николсон для высоких задач, а таковые ставятся. Для борьбы за золотые медали Николсон однозначно не подходит.

«Спартаку» обязательно нужно усиление в атаку. Ушёл фактурный Соболев. Остались только Николсон и Жозе, который пока отличился только со штрафного. Но Жозе ничем особо не отличается и себя не показывает. С уходом Соболева «Спартаку» нужен фактурный нападающий для разнообразия в атаке. Есть маленький и юркий Угальде, а должен быть ещё крупный нападающий наподобие Кордобы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.