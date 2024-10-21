Рязанцев: хочется, чтобы «Спартак» всегда был на лидирующих позициях

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев высказался о популярности московского «Спартака». Он признался, что хочет, чтобы красно-белые всегда были на лидирующих позициях. Экс-футболист считает, что у «Спартака» всегда будет свой болельщик.

«Я думаю, что у «Спартака» всегда будет свой зритель. Он всегда будет востребован болельщиками. Хочется, чтобы «Спартак» всегда был на лидирующих позициях, потому что ажиотаж на играх с участием красно-белых всегда большой», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 19 очков за 12 туров. Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице.