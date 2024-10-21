Мор: очевидно, что Кордоба был бы нужен «Спартаку», глупо делать ставку на Николсона

Бывший футболист Эдуард Мор поделился мыслями о линии нападения московского «Спартака».

«Кордоба со своим уровнем мастерства нужен любому клубу. Очевидно, что он был бы нужен и «Спартаку». Это очень сильный футболист. Что касается имеющихся нападающих «Спартака», то Николсон играл не с самого начала сезона. Его начали выпускать только в последних матчах. Не самый стабильный игрок — глупо и невозможно на него делать ставку.

Угальде — неплохой футболист. Но он проявляет себя лучше всего, когда играет в нападении. Угальде сдвинули налево из-за того, что в последних матчах Шамар начал играть. В этой позиции у Угальде не такой хороший коэффициент полезного действия», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.