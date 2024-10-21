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Президент «Интера» Маротта высказался о загруженности календаря футболистов

Президент «Интера» Маротта высказался о загруженности календаря футболистов
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Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о загруженном календаре у футболистов. По мнению функционера, количество матчей должно быть уменьшено.

«Прежде всего нужно сказать, что игроки с трудом справляются с физическим напряжением от всех этих матчей, о чём свидетельствуют многочисленные травмы. Со всеми этими обязательствами сложно проводить подготовку. Мы должны сесть за стол и принять, что календарь должен быть мягче. Количество матчей должно уменьшиться, ведь футбол стал быстрее и контрастнее, поэтому вполне объяснимо, что травм стало больше», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

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