Президент «Интера» Маротта высказался о загруженности календаря футболистов

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о загруженном календаре у футболистов. По мнению функционера, количество матчей должно быть уменьшено.

«Прежде всего нужно сказать, что игроки с трудом справляются с физическим напряжением от всех этих матчей, о чём свидетельствуют многочисленные травмы. Со всеми этими обязательствами сложно проводить подготовку. Мы должны сесть за стол и принять, что календарь должен быть мягче. Количество матчей должно уменьшиться, ведь футбол стал быстрее и контрастнее, поэтому вполне объяснимо, что травм стало больше», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.