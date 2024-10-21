Гаврилов заявил, что «Краснодар» не показался чемпионской командой в матче со «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретились с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «быков». Однако Гаврилов считает, что ни одна из команд ничего не показала. «Краснодар» лишь реализовал моменты после ошибок «Спартака».

— Ни одна, ни другая команда ничего не показала. Всё, что реализовал «Краснодар» — ошибки «Спартака». Но и «Спартак», за исключением хаотичных моментов, ничего не создал.

— «Краснодар» вам показался чемпионской командой?

— Нет. То, что счёт крупный — не по игре. Гости использовали ошибки «Спартака». А сами создать — такого практически не было, — приводит слова Гаврилова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025. «Спартак» идёт на шестой строчке.