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Игрок «Сьона» Циглер: спросил у Миранчука, осталась ли ещё Смородская в «Локомотиве»

Игрок «Сьона» Циглер: спросил у Миранчука, осталась ли ещё Смородская в «Локомотиве»
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Защитник «Сьона» Рето Циглер, ранее выступавший в составе московского «Локомотива», рассказал, что спросил у Антона Миранчука, осталась ли ещё Ольга Смородская на посту президента российского клуба.

«Мы говорили о «Локомотиве», конечно! Я спросил его, осталась ли ещё в клубе президент, которая была в то время, но он ответил, что её уже нет. Не знаю, помнит ли он меня как игрока, лучше у него спросить, но, думаю, да, ведь он как раз начинал привлекаться к тренировкам. Также мы поговорили о холоде, я рассмеялся и сказал, что ему понравится зима в Вале», — приводит слова Циглера Blick.

Циглер провёл в «Локомотиве» первую часть сезона-2012/2013 на правах аренды из «Ювентуса». Он отыграл за железнодорожников семь матчей во всех турнирах, в которых получил одну жёлтую карточку.

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