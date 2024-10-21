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Старридж считает, что игроки «Ливерпуля» стали более раскрепощёнными при Слоте

Старридж считает, что игроки «Ливерпуля» стали более раскрепощёнными при Слоте
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Бывший английский нападающий, а ныне футбольный эксперт Дэниел Старридж высказался об игре «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Все знают, каким требовательным был Юрген на поле и за его пределами. Сейчас, думаю, игроки «Ливерпуля» более раскрепощённые. Футболисты проникаются доверием к тренеру, его личности», — приводит слова Старриджа британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, накануне, 20 октября, «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Матч начался в 18:30 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. По итогам восьми туров «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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