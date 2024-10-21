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Защитник «Сьона» Рето Циглер поделился воспоминаниями о переходе в «Локомотив»

Защитник «Сьона» Рето Циглер поделился воспоминаниями о переходе в «Локомотив»
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38-летний защитник швейцарского «Сьона» Рето Циглер поделился воспоминаниями о своём переходе в московский «Локомотив».

«Я был там в аренде из «Ювентуса». Трансферное окно в России было открыто ещё некоторое время, что частично объясняет моё подписание. Славен Билич, главный тренер «Локо», обратился ко мне, а мне как раз нужно было игровое время, чтобы остаться в сборной Швейцарии. Я провёл там добрых полгода», — приводит слова Циглера Blick.

Циглер провёл в «Локомотиве» первую часть сезона-2012/2013 на правах аренды из «Ювентуса». Он отыграл за железнодорожников семь матчей во всех турнирах, в которых получил одну жёлтую карточку.

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