В «Родине» заявили, что потянут по бюджету игру в РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил, готов ли клуб к выходу в РПЛ в финансовом плане. Он заявил, что «Родина» потянет элитный дивизион российского футбола по бюджету и сможет достойно выступать там. В то же время функционер отметил, что пока рано об этом говорить, ведь клуб идёт далеко не на лидирующих позициях в Первой лиге.

«Конечно, «Родина» по бюджету потянет игру в РПЛ. У нас частный клуб, в котором оперативно верстается бюджет. Мы не занимаемся пустыми тратами, так что команда будет в состоянии достойно выступать в РПЛ, если она там окажется. Но обсуждение этого сейчас бессмысленно. Это всё равно что делить шкуру неубитого медведя», – приводит слова Зинина Metaratings.

«Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 19 очков и отстаёт от первого места на восемь очков.