Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Родине» заявили, что потянут по бюджету игру в РПЛ

В «Родине» заявили, что потянут по бюджету игру в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил, готов ли клуб к выходу в РПЛ в финансовом плане. Он заявил, что «Родина» потянет элитный дивизион российского футбола по бюджету и сможет достойно выступать там. В то же время функционер отметил, что пока рано об этом говорить, ведь клуб идёт далеко не на лидирующих позициях в Первой лиге.

«Конечно, «Родина» по бюджету потянет игру в РПЛ. У нас частный клуб, в котором оперативно верстается бюджет. Мы не занимаемся пустыми тратами, так что команда будет в состоянии достойно выступать в РПЛ, если она там окажется. Но обсуждение этого сейчас бессмысленно. Это всё равно что делить шкуру неубитого медведя», – приводит слова Зинина Metaratings.

«Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 19 очков и отстаёт от первого места на восемь очков.

Материалы по теме
Полузащитник «Родины» Маркитесов оценил уровень судейства в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android