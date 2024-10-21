Карпин отреагировал на указ о приёме Сантоса в граждане России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал указ о приёме в российское гражданство бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак», – приводит слова Карпина Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ бразильскому футболисту, о чём сказано в соответствующем указе на интернет-портале правовой информации России. 30-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Ранее защитник представлял немецкий «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранаду» и «Наутико Ресифи».