Почётный президент РФС Колосков: судейских ляпов в РПЛ стало откровенно меньше

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о качестве судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Судейских ляпов стало откровенно меньше. Есть тенденция к улучшению качества судейства в РПЛ, такой тренд точно присутствует. Но не берусь что-то говорить о конкретных судьях. По фамилиям я никого из них не знаю. Слежу за оценками Федотова, которые он даёт. Думаю, он самый объективный специалист. Но чисто визуально претензий к судьям стало меньше», — приводит слова Колоскова Metaratings.

По итогам 12 сыгранных туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. На одно очко меньше у петербургского «Зенита», который идёт вторым. Московский «Локомотив» с 27 очками замыкает тройку лидеров чемпионата.