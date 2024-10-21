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Шикунов: зачем сейчас говорить о Сантосе в сборной России? Он сыграет с Кыргызстаном?

Шикунов: зачем сейчас говорить о Сантосе в сборной России? Он сыграет с Кыргызстаном?
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новость, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос стал гражданином РФ.

«Зачем говорить о Дугласе Сантосе в сборной России, если мы сейчас ни с кем не играем? Сантос сыграет со сборной Кыргызстана? Это же смешно. Когда нас официально запустят, тогда футболисты такого уровня нужны. Он потрясающий игрок. У нас нет такого левого защитника. Когда Юра Жирков закончил, на эту позицию больше не было футболиста высокого класса. Дуглас — самый сильный футболист на позицию левого защитника в РПЛ. Было жалко смотреть на «Акрон», с которым Сантос всё делал один.

«Зениту» и так хватает легионеров. Не думаю, если Сантос получит российское гражданство, то клуб кого-то ещё приобретёт. У них не все помещаются: восемь играют и три на замене. Но это будет большой плюс для «Зенита» — у них будет ещё игрок с российским гражданством, который закроет проблемную позицию», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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