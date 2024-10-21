«Акрон» выступил с заявлением по Артёму Дзюбе

Футбольный клуб «Акрон» выступил с заявлением по поводу травмы своего нападающего Артёма Дзюбы. Так, у 36-летнего игрока повреждение задней поверхности бедра.

«По итогам дополнительного медицинского обследования определился характер травмы форварда «Акрона». На первых минутах домашнего матча с «Зенитом» Артём Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра.

Нападающий в данный момент проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артём вернётся в общую группу», — написала пресс-служба тольяттинцев.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна. Он оказался не нужен другим клубам РПЛ.