Вратарь «Краснодара» Агкацев: рассчитываю получить вызов в сборную в ноябре

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что в ноябре рассчитывает получить вызов в сборную России.

«Не разговаривал с Виталием Витальевичем (Кафановым, тренером вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата») о том, что нужно сделать, чтобы получить вызов. Рассчитываю, что он будет в ноябре. Очень хочу попасть в сборную», — приводит слова Агкацева «РИА Новости Спорт».

Агкацеву 22 года, Станислав является воспитанником академии «Краснодара». Отметим, что в октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами.