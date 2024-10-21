В «Зените» объяснили, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ

Пресс-служба «Зенита» подтвердила, что Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в РПЛ благодаря присвоению гражданства РФ. Однако в клубе отметили, что официально бразилец выйдет из статуса легионера только после получения разъяснений от ФИФА.

«Игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА», — сказано в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.