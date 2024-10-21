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Семь игроков «Зенита» попали в сборную 12-тура по версии WhoScored

Семь игроков «Зенита» попали в сборную 12-тура по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Зенита». В составе символической команды — сразу семь футболистов клуба. Высшую оценку получил нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой — 9,9.

Фото: Whoscored

Символическая сборная 12-го тура

Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Диего Коста («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Лусиано Гонду, Клаудиньо, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Кевин Ленини («Краснодар»).

Нападающие: Алексей Каштанов («Факел»), Матео Кассьерра («Зенит»).

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