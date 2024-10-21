Каррагер: Слот — не Клопп, Арне не пытается быть кем-то другим, а остаётся самим собой

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о главном тренере мерсисайдского клуба Арне Слоте.

«Он не такой эмоциональный, как Клопп, но сегодня эмоционально он был вовлечён в игру. Арне – другой тренер. Он не пытается быть кем-то другим, он остаётся самим собой», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, накануне, 20 октября, «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Матч начался в 18:30 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. По итогам восьми туров «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.