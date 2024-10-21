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Руслан Нигматуллин: Дуглас Сантос в сборной России будет занимать место доморощенного

Руслан Нигматуллин: Дуглас Сантос в сборной России будет занимать место доморощенного
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на новость, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос стал гражданином РФ. Бразилец сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ.

«Нет необходимости вызывать Дугласа Сантоса в сборную России. Сейчас нам лучше развивать молодёжь, как и делаем. Появляется много новых фамилий и звёздочек. И сейчас у нас нет таких соперников, чтобы натурализовать иностранцев, которые будут занимать место доморощенных футболистов. Эта тема неактуальна совсем», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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