Руслан Нигматуллин: Дуглас Сантос в сборной России будет занимать место доморощенного

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на новость, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос стал гражданином РФ. Бразилец сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ.

«Нет необходимости вызывать Дугласа Сантоса в сборную России. Сейчас нам лучше развивать молодёжь, как и делаем. Появляется много новых фамилий и звёздочек. И сейчас у нас нет таких соперников, чтобы натурализовать иностранцев, которые будут занимать место доморощенных футболистов. Эта тема неактуальна совсем», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.