Мор: не верил в Мусаева, думал, он ненадолго в «Краснодаре», но команда прибавляет

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на удачные выступления «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева.

«Могу сказать, что «Краснодар» Мусаева — приятная неожиданность. Я не верил в Мусаева, думал, он ненадолго в «Краснодаре», а команда будет проваливаться. Но Мусаев — молодец. Они начинали ни шатко ни валко. Постепенно команда прибавляет и нашла баланс, о котором все говорят. «Краснодар» выглядит сбалансированной и сплочённой командой, которая понимает, как им обороняться и атаковать. Сейчас команда играет именно на результат.

Мы видим, что «приёмный сын» Сергея Николаевича Галицкого Кайо не выходит на поле, что раньше даже не обсуждалось. Есть футболисты посильнее, которые не «привозят». Мы видим, что заиграл Ленини. Мне очень нравилась тройка «Краснодара» в центре поля в лице Черникова, Сперцяна и Кривцова. Настолько здорово заиграл Ленини, что Кривцова вытеснил из состава. Конечно, стоит отметить Кордобу — это один из лучших футболистов чемпионата и игрок, который может вытащить любую игру», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.