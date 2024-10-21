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Тренер «Рубина» Рахимов: сегодня мы не обладаем запасом прочности

Тренер «Рубина» Рахимов: сегодня мы не обладаем запасом прочности
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал последние результаты своей команды. Накануне, 20 октября, «Рубин» с разгромным счётом проиграл «Динамо» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 88'    

«Мы сегодня не обладаем запасом прочности и находимся там, где должны. Это болезненный удар, я сам хочу иметь Бителло и всех остальных, но нужно искать выход из этого. У меня толстая кожа, духа достаточно внутри. Завтра сядем ещё раз поговорим с командой. Дух эта команда не потеряла», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч между «Рубином» и «Динамо» состоялся 20 октября. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Динамо» одержало победу со счётом 4:0. После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.

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