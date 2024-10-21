Тренер «Рубина» Рахимов: сегодня мы не обладаем запасом прочности

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал последние результаты своей команды. Накануне, 20 октября, «Рубин» с разгромным счётом проиграл «Динамо» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ.

«Мы сегодня не обладаем запасом прочности и находимся там, где должны. Это болезненный удар, я сам хочу иметь Бителло и всех остальных, но нужно искать выход из этого. У меня толстая кожа, духа достаточно внутри. Завтра сядем ещё раз поговорим с командой. Дух эта команда не потеряла», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч между «Рубином» и «Динамо» состоялся 20 октября. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Динамо» одержало победу со счётом 4:0. После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.