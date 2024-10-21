Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур Гомес: в игре с «Рубином» попросил Тюкавина дать мне пробить второй 11-метровый

Артур Гомес: в игре с «Рубином» попросил Тюкавина дать мне пробить второй 11-метровый
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес высказался о своём забитом голе в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0). Бразилец реализовал удар с 11-метровой отметки на 38-й минуте игры.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 88'    

«У меня ещё не было возможности забивать голы в РПЛ. Я забил в Кубке, а вот в Премьер-Лиге был без голов. В матче с «Рубином» мне представилась такая возможность: когда арбитр назначил второй пенальти, должен был бить Тюкавин, но я поговорил с ним и с Фабианом (Бальбуэной) как капитаном. Мы вместе решили сделать так, чтобы у меня появилась возможность отметиться первым голом в чемпионате. Но самое главное не это — главное, что команда одержала победу. И то, что это важные три очка. Я же буду стараться забивать с игры», — приводит слова Гомеса «РБ Спорт».

Артуру Гомесу 26 лет, за «Динамо» бразилец выступает с 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 3 млн. В нынешнем сезоне Артур провёл за «Динамо» семь матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два гола. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Материалы по теме
Личка: я немного удивился, что второй пенальти в матче с «Рубином» пошёл бить Артур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android