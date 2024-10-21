Артур Гомес: в игре с «Рубином» попросил Тюкавина дать мне пробить второй 11-метровый

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес высказался о своём забитом голе в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0). Бразилец реализовал удар с 11-метровой отметки на 38-й минуте игры.

«У меня ещё не было возможности забивать голы в РПЛ. Я забил в Кубке, а вот в Премьер-Лиге был без голов. В матче с «Рубином» мне представилась такая возможность: когда арбитр назначил второй пенальти, должен был бить Тюкавин, но я поговорил с ним и с Фабианом (Бальбуэной) как капитаном. Мы вместе решили сделать так, чтобы у меня появилась возможность отметиться первым голом в чемпионате. Но самое главное не это — главное, что команда одержала победу. И то, что это важные три очка. Я же буду стараться забивать с игры», — приводит слова Гомеса «РБ Спорт».

Артуру Гомесу 26 лет, за «Динамо» бразилец выступает с 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 3 млн. В нынешнем сезоне Артур провёл за «Динамо» семь матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два гола. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.