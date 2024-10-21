Семшов: Барко — легионер второго класса. Нужно уважать Россию!

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отреагировал на поведение полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Аргентинец, уходя на замену, на эмоциях пнул несколько чемоданов медицинских работников «Спартака». Игра завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3. Именно из-за отрицательного счёта Барко решил продемонстрировать свою злость за реквизите персонала команды.

«Эмоции Барко, я считаю, совсем непозволительны. Нужно уважать нашу страну, очень много дозволено стало легионерам: и тренерам, и игрокам. Я плохо могу себе представить, что наши легионеры, выступающие за рубежом, после замены могли бы себе позволить пнуть медицинский чемодан. Легионер второго класса, который где-то в молодёжных сборных поиграл – и такое поведение. Я очень расстроен поведением Барко. Так нельзя себя вести, надо уважительнее относиться», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 12 матчах. Барко перешёл в московский клуб минувшим летом.