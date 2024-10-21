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Капитан «Сибири» сломал челюсть молодому одноклубнику, который теперь в тяжёлом состоянии

Капитан «Сибири» сломал челюсть молодому одноклубнику, который теперь в тяжёлом состоянии
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Капитан футбольного клуба «Сибирь» Сергей Нарылков сломал челюсть своему одноклубнику Константину Попову, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Как рассказали родственники пострадавшего, у 36-летнего Нарылкова и 22-летнего Попова произошёл конфликт в раздевалке после тренировки. Дело дошло до драки, в которой сильнее оказался Нарылков. Капитан сломал челюсть молодому товарищу по команде. Драка больше напоминала избиение.

Сейчас Попов находится в больнице в тяжёлом состоянии. Ему уже была проведена сложнейшая операция.

Отметим, «Сибирь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги А (группа «Золото»).

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