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Ловчев — о футболистах «Спартака»: Станкович, вы можете научить их играть коллективно?

Ловчев — о футболистах «Спартака»: Станкович, вы можете научить их играть коллективно?
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался по итогам матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Я не за то, чтобы снять тренера и разогнать всю команду, но когда он начинает защищать Абену… Абена сыграл этот матч безобразно. Он медленный игрок, даже догнать не может никого, в обороне — пожар. В одной игре это Денисов творит, в другой — Абена. Тренер, вы можете научить их играть коллективно?» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоялся 19 октября. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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