Мостового готовы принять на стажировку в «Балтику». Ранее от него отказался «Спартак»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил готовность принять на стажировку известного российского экс-футболиста Александра Мостового. Ранее в стажировке Мостовому отказал московский «Спартак». В РФС дали понять, что руководству красно-белых не понравилось одно из интервью Александра. Однако красно-белые ограничились лишь комментарием, что решение было принято по инициативе клуба.

«Готов ли принять Александра Мостового в качестве стажировки? Безусловно! Это большой специалист, он бы поделился своим опытом, если бы ему это было интересно. Я всегда «за». Тренеры, которые учатся на лицензию Pro, довольно-таки часто находятся у нас на стажировке. Не знаю, устроит ли уровень «Балтики» и нашего тренерского штаба Александра Мостового. Но никаких вопросов я не вижу», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».