Вратарь «Химок» Никита Кокарев: сейчас я выигрываю конкуренцию у Игоря Обухова

Вратарь «Химок» Никита Кокарев высказался о конкуренции на своей позиции в подмосковном клубе. По его словам, сейчас он выигрывает конкуренцию у Игоря Обухова, но неизвестно, что будет дальше.

«Тренер решает, кто будет играть среди вратарей. Когда играл Игорь Обухов, значит, он был лучше. Если сейчас играю я, то на данный момент конкуренцию выигрываю я. Это футбол. Сегодня можешь играть, а завтра — сидеть на скамейке запасных. Нужно быть готовым ко всему. У нас с Игорем хорошие рабочие взаимоотношения, мы помогаем друг другу», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.