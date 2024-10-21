Слуцкий признан лучшим тренером китайской лиги в сентябре

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером китайской лиги в сентябре. За российского специалиста проголосовали большинство журналистов и репортёров местных СМИ, информирует пресс-служба Китайской футбольной лиги в соцсетях.

В прошлом месяце команда Слуцкого провела три матча в китайской Суперлиге и добыла три победы. Также «Шанхай Шэньхуа» завоевал одну победу в рамках азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, команда Леонида Слуцкого недавно вырвалась в лидеры чемпионата Китая. Сейчас «Шанхай Шэньхуа» максимально близок к чемпионству — до конца местной Суперлиги осталось всего два тура.