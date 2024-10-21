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Вратарь «Краснодара» Агкацев: в этом сезоне мы не допустим прошлогодних ошибок

Вратарь «Краснодара» Агкацев: в этом сезоне мы не допустим прошлогодних ошибок
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что чёрно-зелёные стали ментально сильнее по сравнению с прошлым сезоном, когда заняли второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Мы стали ментально сильнее. У нас появился опыт прошлого сезона, который нам помогает. В этом сезоне мы не допустим таких ошибок, как в том году. Исходя из этого, у нас больше шансов на титул», — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ

На данный момент «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке находится «Зенит», имеющий в своём активе 29 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с 27 очками. В матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:0.

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