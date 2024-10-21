Ловчев — об Амарале: милок, у нас игроки не будут получать € 1,5 млн

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заявление спортивного директора красно-белых Томаша Амарала о зарплатах футболистов.

«Вдруг Амарал [спортивный директор] говорит: «У нас игроки не будут получать больше € 1,5 млн». Милок, хорошие игроки, которые делают результат и с которых можно требовать, получают значительно больше. Вопрос не в том, сколько они получают, а как они играют», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 19 октября «Спартак» играл с «Краснодаром» в матче 12-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.