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Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии голов у Беллингема за «Реал» в этом сезоне

Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии голов у Беллингема за «Реал» в этом сезоне
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результативности полузащитника команды Джуда Беллингема.

«Очевидно, что Джуд хотел бы забить, но мы им очень довольны. Он делает для нас гораздо больше, чем просто голы, его общий вклад гораздо важнее. Он очень важный игрок для нас.

Роль Джуда Беллингема меняется в каждой игре? Он не менял свою позицию во многих играх, он сделал это в последней встрече, потому что мы думали, что справа он сможет найти больше пространства.

Слева находятся Мбаппе и Винисиус, поэтому справа он и Родриго могут быть очень опасны», – приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в девяти матчах мадридского клуба во всех турнирах. Он не забил ни одного гола.

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