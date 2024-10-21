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Эдуард Сперцян: не думаю, что у Джона Кордобы был особый настрой на матч со «Спартаком»

Эдуард Сперцян: не думаю, что у Джона Кордобы был особый настрой на матч со «Спартаком»
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Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об игре нападающего чёрно-зелёных Джона Кордобы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

— Был ли у Кордобы особый настрой на матч со «Спартаком? Джон крайне бурно праздновал забитые мячи «Краснодара».
— Мы все радовались каждому голу. Думаю, особый настрой на эту игру был у всей команды, а не только у Кордобы. Не могу выделить только Джона в этом плане. Не думаю, что у него был какой-то крайне особый настрой на эту встречу, — приводит слова Сперцяна Legalbet.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

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