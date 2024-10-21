Непомнящий: не скажу, что Дуглас Сантос — звезда, которая будет привлекать тысячи зрителей

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о получении российского гражданства Дугласом Сантосом.

«Не скажу, что я в каком-то восторге от возможности Дугласа Сантоса выступать за сборную России. Получил российский паспорт и получил. Но у меня есть сомнения, что как игрок национальной команды он — звезда. Это качественный игрок и боец, каких сейчас бывает мало. Последним таким был Вернблум, который выжигал всё вокруг. У Сантоса такая же манера игры. Не скажу, что это звезда, которая будет привлекать на стадионы тысячи зрителей. К натурализации спортсменов отношусь с сомнением», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.