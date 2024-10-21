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Экс-игрок «Зенита» Горшков: Сантос должен усилить национальную команду России

Экс-игрок «Зенита» Горшков: Сантос должен усилить национальную команду России
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Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость, что защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«Сантос давно выступает за «Зенит» и имеет все законные основания для получения российского паспорта. Кто знает, возможно, он связывает дальнейшую жизнь с нашей страной. Думаю, и отечественную национальную команду бразилец должен усилить, поскольку является одним из наиболее мастеровитых футболистов РПЛ.

Другое дело, что сейчас она не выступает на международных соревнованиях, а потому непонятно, насколько защитник сейчас вообще нужен Валерию Карпину. Да и не думаю, что вопросом гражданства для Дугласа занялись исключительно из-за сборной», — приводит слова Горшкова «RT на русском».

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.

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