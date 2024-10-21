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Бышовец допустил, что решение Сантоса получить гражданство РФ не связано с футболом

Бышовец допустил, что решение Сантоса получить гражданство РФ не связано с футболом
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Бывший тренер Анатолий Бышовец высказался по поводу получения российского гражданства защитником санкт-петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Есть положительный момент в том, что Сантос принял решение получить российское гражданство. Образ жизни в России оставляет для него желание сделать это: отношение болельщиков, игроков, комфортное положение в «Зените», победы. Возможно, это решение не связано непосредственно с футболом, с учётом его возраста и проблем с санкциями. Я отношусь к этому положительно. Дуглас Сантос впечатляет не только игровыми качествами, но и пользуется уважением от болельщиков.

Если говорить о возможности его игры за сборную, то я реально смотрю на происходящее. У меня уважительное к нему отношение, но есть ситуация с отсутствием возможности играть международные матчи, которая разрешится, может быть, не раньше года-двух», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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