«Главное для «Зенита» — теперь он не будет считаться легионером». Горшков — о Сантосе

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о цели команды в вопросе получения защитником сине-бело-голубых Дугласом Сантосом российского гражданства.

«Главное для «Зенита» — теперь капитан не будет считаться легионером. Однако скажу парадоксальную вещь: даже некоторые болельщики «Зенита» могут не принять такой ход. Мы всё сами видим: россиян на поле в матчах Премьер-Лиги и так выходит два-три человека — Евгений Латышонок, Андрей Мостовой и Максим Глушенков. А теперь одно из их мест займёт уроженец Бразилии Дуглас. Простых любителей футбола это не радует, тем более паспорт РФ имеет ещё и Клаудиньо. О собственных воспитанниках речь вообще не идёт.

Они просто воспользовались нормами законодательства. Дуглас прожил в России пять лет и имел право получить паспорт. В разные годы натурализовали своих ведущих легионеров и другие отечественные гранды. Можно вспомнить Марио Фернандеса в ЦСКА, Маринато Гильерме в «Локомотиве» и Ари в «Краснодаре», — приводит слова Горшкова «RT на русском».

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.