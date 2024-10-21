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Юран: если Дуглас Сантос получил гражданство РФ, почему бы и не выступать за сборную?

Юран: если Дуглас Сантос получил гражданство РФ, почему бы и не выступать за сборную?
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Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал получение российского гражданства игроком «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Мы же на данный момент должны заниматься своим хозяйством. Но если Дуглас Сантос получил гражданство РФ, почему бы и не выступать за сборную? Однако нужно спросить у самого Сантоса, есть у него желание выступать за сборную России, пока мы вне больших футбольных баталий. Нужно не забывать, что футболисты не молодеют с каждым годом.

Сам Сантос должен определиться, играть за сборную или сконцентрироваться чисто на клубе и продлить свою карьеру в «Зените». Тут многое от него зависит. Но нужно признавать — такого уровня у нас в сборной на этой позиции футболистов нет», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.

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