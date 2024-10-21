Защитник ЦСКА Мойзес: внедряя идеи Марко Николича в практику, мы и достигаем побед

Защитник московского ЦСКА Мойзес оценил идеи главного тренера красно-синих Марко Николича.

— Успели уже сделать какие-то выводы по работе с Марко Николичем?

— Николич очень обращает внимание на то, чтобы мы выходили из обороны через хороший мелкий пас. У нас много вариантов позиционирования во время игры. Нам важно находиться с мячом и разыгрывать его. Мы уже приняли эти требования, адаптировались к ним. Понимаем, что нам необходимо демонстрировать больше движения на поле. Внедряя идеи Николича в практику, мы и достигаем побед. Все, кто выходит на поле, прекрасно знают, что надо делать, — приводит слова Мойзеса «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.