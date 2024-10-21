Губернатор: договорились с «Крыльями» передвигать финансирование от бюджетного к частному

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны будут отходить от бюджетного финансирования в пользу частного.

– У клуба сейчас нет титульного партнёра. В качестве него выступает правительство Самарской области. Поэтому мы договорились, что в течение этого сезона будем определяться с титульным партнёром, передвигать финансирование от бюджетного к частному.

— Бюджетное финансирование всё равно останется?

— Оно остаётся, без него сейчас нельзя. Но мы будем искать новых партнёров. Любимая и легендарная команда точно его обретёт. Тогда мы будем перераспределять бюджетные средства на более массовое вовлечение в спорт наших жителей, – приводит слова Федорищева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне после 12 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Напомним, 20 октября состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.