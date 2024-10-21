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Агент Дугласа Сантоса прокомментировал получение защитником «Зенита» гражданства РФ

Агент Дугласа Сантоса прокомментировал получение защитником «Зенита» гражданства РФ
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Агент Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас прокомментировал получение защитником «Зенита» гражданства РФ.

«Дуглас живёт в России уже многие годы. Получить гражданство РФ в такой ситуации— это естественный процесс», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.

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