Гершкович — о Дугласе Сантосе: боевая единица высокого уровня не помешает сборной России

Бывший футболист Михаил Гершкович прокомментировал новость, что защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«Дуглас Сантос — хороший игрок, а судя по отзывам, и хороший человек, который прилично ведёт себя в коллективе. Он капитан «Зенита», это не просто так. Хорошая боевая единица высокого уровня не помешает сборной России. В этом ничего удивительного нет, это мировая практика, такое случается», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.