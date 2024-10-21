Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: серьёзные замечания к судьям остаются

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил уровень судейства в Российской Премьер-Лиге.

«За последние пять туров судейство в РПЛ стало лучше? Мне кажется, да. Но не так, как хотелось бы. В любом случае серьёзные замечания остаются. До этого вообще были беспардонные решения и грубые ошибки, которые компрометировали футбол. Но сейчас они стали выравниваться. Однако двойные трактовки остаются. Одни и те же откровенные нарушения трактуются неодинаково. Недопустимо, чтобы одно и то же нарушение трактовалось по-разному», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

После 12 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 26 октября, начало — в 14:00 мск.