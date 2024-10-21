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Игрок футбольной «Сибири» обратился в полицию после конфликта с капитаном команды

Игрок футбольной «Сибири» обратился в полицию после конфликта с капитаном команды
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Игрок футбольного клуба «Сибирь» Константин Попов обратился в полицию из-за травмы, полученной в результате конфликта с капитаном команды Сергеем Нарылковым.

«Поступила информация об обращении гражданина с телесными повреждениями. По предварительным данным, пострадавший получил травму в результате конфликта, произошедшего в спортивном комплексе. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что между игроками клуба возник конфликт на тренировке, в результате которого 22-летнему футболисту сломали челюсть.

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