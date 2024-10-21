Навас рассказал о подготовке «Рубина» к историческом матчу с «Барселоной»

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас рассказал о подготовке команды перед победным матчем с «Барселоной» в 2009 году в Лиге чемпионов УЕФА.

«Если честно, «Рубин» готовился против «Барселоны» точно так же, как и против других соперников. Тактически команда действительно внесла специальные корректировки на этот матч. Например, Ансальди играл индивидуально против Месси, а Калешин, который играл на позиции левого нападающего, отпускался и играл также почти как левый защитник. Это было в случае, если Ансальди убежит слишком далеко вслед за Месси.

Но подготовка перед игрой была очень похожа на ту, что мы делаем обычно. У каждого сыгравшего игрока в том матче, была дополнительная мотивация и в какой-то степени уверенность в своих возможностях, ведь иначе мы бы не смогли добиться победы. Без сомнения, Месси, Иньеста и Хави находились на другом уровне, чем остальные игроки «Барселоны», — приводит слова Наваса Metaratings.

Напомним, 15 лет назад, 20 октября, казанская команда добилась победы на поле стадиона «Камп Ноу» со счётом 2:1. В составе «Рубина» отличились Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз, за «Барселону» забил шведский форвард Златан Ибрагимович.