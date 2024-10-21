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Денис Терентьев рассказал, пьёт ли пиво после матчей, как Максим Глушенков

Денис Терентьев рассказал, пьёт ли пиво после матчей, как Максим Глушенков
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Защитник «Балтики» и экс-игрок «Ростова» Денис Терентьев отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что тот пьёт пиво после матчей.

— Глушенков сказал, что пьёт пиво после матчей.
— Все по разному восстанавливаются. У нас в команде это холодная-горячая вода и штаны normatec. Не знаю, кто там что делает.

— А в «Ростове» пива и раков не было?
— То, что было в «Ростове», осталось в «Ростове» (улыбается), — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Глушенков продолжает восстановление от травмы задней поверхности бедра. В текущем сезоне РПЛ в его активе семь забитых голов.

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