Зинин — о Промесе: пригласить его в «Родину» — на данном этапе это нереалистичная история

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, возможно ли появление экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе клуба.

«Для нас вести переговоры с Промесом – это то же самое, что вести переговоры с Венделом или Глушенковым. Промес в «Родине» – на данном этапе это нереалистичная история. Если бы Промес оказался в Первой лиге, это была бы невероятная нелепица. Если он и будет играть в России, то за «Спартак». К тому же его юридическая ситуация не позволяет ему находиться в России», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорен к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств. При этом Промес продолжил свою профессиональную карьеру, в сентябре 2024 года он подписал контракт с клубом «Дубай Юнайтед».