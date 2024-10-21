Тренер «Сьона»: Миранчук не ведёт себя как звезда, хотя он настоящий талант

Главный тренер швейцарского «Сьона» Дидье Толо поделился мнением о российском полузащитнике команды Антоне Миранчуке.

«Антон — настоящий талант, игрок высокого уровня. Но он не ведёт себя как звезда. Мы ещё не видим его полного потенциала. Но через три недели, максимум через месяц мы сможем это сделать. Столько времени нужно, чтобы Антон набрал оптимальную форму», — приводит слова Толо Blick.

Миранчук присоединился к швейцарской команде в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в четырёх официальных матчах (Суперлига), в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.